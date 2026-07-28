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Fatih’te kanlı pusu: 1 ölü

Fatih’te kanlı pusu: 1 ölü
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Fatih’te bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Fatih'te bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu yabancı uyruklu şahsa, caddede pusu kurdu. Cadde üzerindeki restoranda bir süre bekleyen iki kişi, husumetli olduğu şahsın geldiğini görünce silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırının ardından iki şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, yabancı uyruklu şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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