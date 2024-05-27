Fatih'te Kağıt Toplayıcılarından Hileli Karton İşlemi

Fatih'te kağıt toplayıcılığı yapan 2 kişi, topladıkları kartonların kantarda ağır gelmesi için çeşmeden kovaya doldurdukları suyu üzerine boşalttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Perşembe günü sabah saatlerinde Fatih ilçesi Cağaloğlu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih'te çekçek diye tabir edilen araçlarla karton toplayıcılığı yapan 2 kişi, topladıkları kartonları teslim etmeden önce hile yaptı. Yol üzerindeki çeşmeye gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri kovalara çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttı. Kağıt toplayıcılarının yaptıkları hile bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde kağıt toplayıcılarının kova ile çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttıkları görülüyor. - İSTANBUL