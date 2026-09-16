Fatih’te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Fatih'te çalıştığı inşaatın birinci katından düşen ve boynuna demir saplanan işçi ağır yaralandı.

Olay, Karagümrük Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Zihni D., birinci katında dengesini kaybederek aşağı düştü. Yerde bulunan demirlerden biri Zihni. D.'nin boynuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçinin boynuna saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesildi. İşçi bilinci açık ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı