Üye Girişi
Haberler

Fatih'te İki Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Abone Ol

Fatih'te dün gece meydana gelen olayda, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli bir kişinin beyaz aracın içine girdikten sonra araçta yangın çıktığı ve alevlerin yan taraftaki taksiye sıçradığı görülüyor. Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te dün gece iki otomobilin alevlere teslim olduğu olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli bir kişinin beyaz aracın içine girdiği indikten sonra araçta yangın çıktığı ve alevlerin de yandaki taksiye sıçradığı görülüyor.

Olay, Topkapı Mahallesi'nde dün gece saat 06.00 sıralarında meydana gelmişti. Park halinde olan 34 NK 6830 plakalı otomobil alev alev yanmaya başlamış, otomobilden yükselen alevler, hemen yan tarafta bulunan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Yangında ise 2 otomobil kullanılamaz hale gelmişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yangın başladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahsın, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında bir süre dolaştıktan sonra aracın içine girdiği görülüyor. Şüpheli şahıs bir süre otomobilin içinde vakit geçirdiği, ardından otomobilden inen şüphelinin yürüdükten sonra yere düştüğü ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırıldığı kameraya yansıyor. Şüphelinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından otomobilden alevler yükseldiği, otomobilden yükselen alevler kısa süre içerisinde yan tarafta bulunan taksiye de sıçradığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Fatih Olay İtfaiye Güvenlik Güvenlik Kamerası 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title