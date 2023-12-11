Fatih'te İki Otomobil Alev Alev Yandı

Fatih'te dün gece meydana gelen olayda, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli bir kişinin beyaz aracın içine girdikten sonra araçta yangın çıktığı ve alevlerin yan taraftaki taksiye sıçradığı görülüyor. Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te dün gece iki otomobilin alevlere teslim olduğu olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli bir kişinin beyaz aracın içine girdiği indikten sonra araçta yangın çıktığı ve alevlerin de yandaki taksiye sıçradığı görülüyor.

Olay, Topkapı Mahallesi'nde dün gece saat 06.00 sıralarında meydana gelmişti. Park halinde olan 34 NK 6830 plakalı otomobil alev alev yanmaya başlamış, otomobilden yükselen alevler, hemen yan tarafta bulunan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Yangında ise 2 otomobil kullanılamaz hale gelmişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yangın başladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahsın, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında bir süre dolaştıktan sonra aracın içine girdiği görülüyor. Şüpheli şahıs bir süre otomobilin içinde vakit geçirdiği, ardından otomobilden inen şüphelinin yürüdükten sonra yere düştüğü ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırıldığı kameraya yansıyor. Şüphelinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından otomobilden alevler yükseldiği, otomobilden yükselen alevler kısa süre içerisinde yan tarafta bulunan taksiye de sıçradığı görülüyor. - İSTANBUL