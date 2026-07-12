Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada İETT otobüsü ile ambulans çarpışmış, kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hasta taşıyan ambulans, Yavuzselim Caddesi'nden inerek Fevzipaşa Caddesi'nde dönmeye çalışıyor. Bu sırada caddede seyir halindeki İETT otobüsü ambulansa çarpıyor. Kazada ambulans devriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı