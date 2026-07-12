İl Sağlık Müdürü Güner'den "kaza" açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve İETT otobüsündeki bir vatandaşın yaralandığını, yaralıların tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın karıştığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner, "Bugün Fatih ilçesinde bir İETT otobüsü ile görevli ambulansımızın karıştığı trafik kazasında ambulansımız devrilmiştir. İhbarın alınmasının ardından olay yerine hızla ilave sağlık ekiplerimiz sevk edilmiş, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak gerekli sağlık kuruluşlarına nakilleri sağlanmıştır. Kazada, ambulansta görevli üç sağlık personelimiz ile ambulansta bulunan hastamız ve İETT otobüsünde bulunan bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında devam etmektedir. Yaralanan sağlık personelimize, hastamıza ve kazadan etkilenen vatandaşımıza acil şifalar diliyor, tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı