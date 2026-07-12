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Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

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Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 3 sağlık personeli, bir hasta ve bir yolcu yaralandı. Ambulans devrildi, çevredeki araçlar hasar gördü.

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve otobüste bulunan yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yaşandı. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, Fevzipaşa Caddesi'nde dönen 34 YB 0413 plakalı ambulansa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar da hasar görürken, ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'nde trafik kapandı. Ekipler kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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