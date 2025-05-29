Fatih'te Eski Eşinin Şahsını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Fatih'te Eski Eşinin Şahsını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı
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Fatih'te S.D., eski eşiyle görüştüğünü öğrendiği Mehmet U.'yu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası S.D. ve N.K. gözaltına alındı. Cinayet, taksiyle gelen Mehmet U.'nun adrese ulaşmasının ardından gerçekleşti.

FATİH'te S.D. eski eşiyle görüştüğünü öğrendiği Mehmet U. (54)'yu çağırdığı evde bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası S.D. ve eski eşi N.K. gözaltına alındı.

Olay, 28 Mayıs gece saatlerinde Sümbülefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet U., Bayrampaşa'dan taksiye bindi. Takside cep telefonuyla konuştuğu öğrenilen Mehmet U., yönlendirildiği bir adrese doğru hareket etti. Taksiyle geldiği noktada, araçtan inmek üzereyken kapıyı açan bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mehmet U., tekrar aynı taksiyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksi şoförünün ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.D. (42), kısa süre sonra Fatih'te saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, S.D.'nin 2024 yılında boşandığı eski eşi N.K. (48) ile birlikte yaşamaya devam ettiği, N.K.'nin ise bir süredir Mehmet U. ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan N.K., ifadesinde S.D.'nin cep telefonundaki mesajları okuması üzerine Mehmet U.'yu adrese çağırdığını ve olayın bu şekilde geliştiğini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olayın ardından S.D.'nin elinde bıçakla yürüdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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