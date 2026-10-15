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Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuğun hafız olduğu öğrenildi

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Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuğun hafız olduğu öğrenildi
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İstanbul Fatih'te Çukurbostan'da dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki çocuğun hafız olduğu öğrenildi. Çocuğun ayakkabılarını ıslanmaması için çıkararak yalın ayak yürüdüğü, 6 ay önce babasını kaybettiği ve cenazesinin Düzce'de defnedileceği belirtildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çukurbostan'da, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın hafız olduğu, babasını ise 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Işıldak'ın ayakkabılarının ıslanmaması için çıkararak yalın ayak yürüdüğü söylenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı. Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapılmış ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hafız olduğu öğrenildi

Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi. Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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