Fatih'te korkunç aile dramı: 3 ölü, 1 intihar

Fatih'te emekli polis Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhoyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Ali Yıldırım, eşi ve kızı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Yıldırım, eşi Söhoyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında problemler olduğu ve eşi Söhoyla Yıldırım'ın memleketi Kahramanmaraş'a gittiği, geçtiğimiz cuma günü ise evine geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

Cenazelerin savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı