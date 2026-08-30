Haberler

Fatih'te korkunç aile dramı: 3 ölü, 1 intihar

Fatih'te korkunç aile dramı: 3 ölü, 1 intihar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih’te emekli polis Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhoyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım’ı (27) öldürdükten sonra intihar etti.

Fatih'te emekli polis Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhoyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Ali Yıldırım, eşi ve kızı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Yıldırım, eşi Söhoyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında problemler olduğu ve eşi Söhoyla Yıldırım'ın memleketi Kahramanmaraş'a gittiği, geçtiğimiz cuma günü ise evine geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

Cenazelerin savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Geçmişte Süper Lig'deydiler, şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
İletişim Başkanı Duran: Yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı

Burhanettin Duran: Büyük çoğunluk güvenli şekilde karaya çıkarıldı
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar

Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi