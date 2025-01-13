Fatih'te Çatı Katında Cinayet: Şüpheli Gözaltında

Fatih'te binanın çatı katında cinayet: Hiçbir şey söylemeden yerinden kalkarak bıçakladı

Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Fatih'te iddiaya göre, binanın çatı katında bir kişi, birlikte uyuşturucu aldıkları şahsı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, cinayete ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir binanın çatı katında İsa Aktaş isimli şahsı bıçaklanarak ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan İsa Aktaş tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis olay yaşandığı esnada aynı çatı katında bulunan olayın görgü tanığı D.E.'nin ifadesini aldı. D.E.'nin ekiplere verdiği ilk ifadesinde çatı katında birlikte uyuşturucu aldıklarını ve bu sırada Garip Y.'nin hiçbir şey söylemeden yerinden kalkarak İsa Aktaş'a saldırdığını ardından da olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Polis ekipleri 6 suç kaydı bulunan Garip Y.'yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından şüpheliye yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden cinayette kullandığı tahmin edilen bıçak çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.