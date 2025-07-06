Fatih'te Çanta Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Yakalandılar

Fatih'te Çanta Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Yakalandılar
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Fatih'te yüzleri kapalı 4 kadın, bir çanta dükkanından 3 çanta çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te yüzleri kapalı 4 kadın, bir çanta dükkanın önünde ürünleri inceleme bahanesiyle, 3 çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz Cuma günü Fatih İlçesi Mercan Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kadın, bir çanta dükkanının önüne gelerek sergilenen ürünleri inceledi. Yüzleri kapalı olan kadınlar, kısa süre etrafı kolaçan ettikten sonra, dükkanın önünde bulunan çantalardan üçünü alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 4 kadının çantacının önüne geldiği, ürünlere göz attığı ve ardından herhangi bir ödeme yapmadan çantaları alıp uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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