Fatih'te Çanta Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Yakalandılar

Fatih'te yüzleri kapalı 4 kadın, bir çanta dükkanın önünde ürünleri inceleme bahanesiyle, 3 çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz Cuma günü Fatih İlçesi Mercan Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kadın, bir çanta dükkanının önüne gelerek sergilenen ürünleri inceledi. Yüzleri kapalı olan kadınlar, kısa süre etrafı kolaçan ettikten sonra, dükkanın önünde bulunan çantalardan üçünü alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 4 kadının çantacının önüne geldiği, ürünlere göz attığı ve ardından herhangi bir ödeme yapmadan çantaları alıp uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL