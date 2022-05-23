Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı - Haberler

Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.

PANİKLEYİNCE KAÇTI

Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi. Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.