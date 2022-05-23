Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı - Haberler

Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı
AA - 3. Sayfa
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Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, bir vatandaş konu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.
PANİKLEYİNCE KAÇTI
Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi. Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
AA / Taha Erham Keleş - 3. Sayfa