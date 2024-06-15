Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Cami Avlusunda Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih ilçesinde bir kişi, cami avlusunda cuma namazını kılmak için saf tutanlara küfür ve hakaret ederek o anları kayda aldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te bir kişi, cami avlusunda cuma namazını kılmak için saf tutanlara küfür ve hakaret ederek o anları kayda aldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay dün Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D.A isimli yaşı küçük şahıs, bir cami avlusunda namaz kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları küfür ve hakaretlerde bulundu. Şüpheli o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıs "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatih Cami 3.Sayfa Güncel Haberler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

 Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

Bakmadan Geçme

Yalova Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Yalova Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Uşak Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Uşak Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Tunceli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Tunceli Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Tokat Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Tokat Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Tekirdağ Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Yozgat Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Yozgat Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Van Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Van Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Şırnak Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Şırnak Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Sivas Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Sivas Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Sinop Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Sinop Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Siirt Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Siirt Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Şanlıurfa Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Samsun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Samsun Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Sakarya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Sakarya Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Rize Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Rize Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title