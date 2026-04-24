Fatih'te birinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı

İstanbul Fatih'te apartmanın 1'inci katındaki camdan düşen 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun iç kanama geçirdiğini söyleyen Baba Uğur Bal, yaşanan olayı anlattı.

Olay saat 09.00'da Fatih Balat Mahallesi Fethiye Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Bal ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Musab Bal, oynarken bir anda pencereden sarkarak yere düştü. 4 yaşındaki çocuğun yere düştüğünü gören bir vatandaş çocuğu kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Musab Bal'ın sağlık durumumun ciddi olduğu öğrenildi.

"Annesi ve küçük kardeşleri yanındaydı"

Baba Uğur Musap Bal, çocuğunun durumunun ciddi olduğunu ifade ederek "Camın kilidini kurcalamış, nasıl olduysa dengesini kaybedip aşağıya düşmüş. Kafada bir kırık var, iç kanamada var. 24 saat bir süre verdiler. 4 yaşında akıllı bir çocuk. Annesi ve küçük kardeşleri yanındaydı. Oynarken birden tesadüf olarak ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

"Çocuk fırının önüne düşüyor"

Çocuğun düştüğünü duyan esnaf Harun Hançer, " Daha işe gelmemiştim, duyduğumu biliyorum. İkinci kat galiba küçük çocuk düşüyor, aşağı fırının önüne. Durumu çokta iyi değil diye duydum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı