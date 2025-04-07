Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın esnasında alt kattaki dairede de hasar meydana geldi.
Fatih'te 3 katlı binada yangın
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi Sümbül Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede hasar meydana gelirken, müdahale sırasında alt kattaki daireye de sızan sular nedeniyle hasar oluştu.
Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.