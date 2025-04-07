Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Fatih'te 3 katlı binada yangın

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi Sümbül Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede hasar meydana gelirken, müdahale sırasında alt kattaki daireye de sızan sular nedeniyle hasar oluştu.

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.