Fatihte 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü 7 yaralı

Istanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bir binanın 3'üncü katında sabah saatlerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Fatih'te, sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yangın, saat 07: 00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 3'üncü katı ve binanın çatısını komple sardı. Binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Çıkan yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
