Haberler

Fas'ta sel: 21 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın batısındaki Safi ve Tetuan şehirlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 21 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Sel sonucu 70 ev ve iş yeri sular altında kaldı, birçok yol kapandı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 21 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Fas, şiddetli yağışlara teslim oldu. Ülkenin batısında, Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Safi ve Tetuan şehirlerinde dün etkili olan yağış sel felaketine yol açtı. Yetkililer, selde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sel nedeniyle 70 ev ve iş yeri sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, birçok yol kapandı. Kurtarma ekipleri, sel sularının çekildiği bölgelerde kayıplar için arama çalışmaları başlattı.

Fas Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde salı günü daha da şiddetleneceği aktarıldı. - RABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title