Fas'ta sel: 21 ölü

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 21 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Fas, şiddetli yağışlara teslim oldu. Ülkenin batısında, Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Safi ve Tetuan şehirlerinde dün etkili olan yağış sel felaketine yol açtı. Yetkililer, selde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sel nedeniyle 70 ev ve iş yeri sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, birçok yol kapandı. Kurtarma ekipleri, sel sularının çekildiği bölgelerde kayıplar için arama çalışmaları başlattı.

Fas Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde salı günü daha da şiddetleneceği aktarıldı. - RABAT