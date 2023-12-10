Fas'ta Filistin'e Destek Protestosu Düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, Filistin'e destek protestosu düzenleyerek, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesine yönelik anlaşmadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 65'inci günde devam ederken, Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, Filistin'e destek protestosu düzenledi. Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine binlerce kişi, Bab El Had Meydanı'nda bir araya geldi. Parlamento ve ardından Rabat Garı'na yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, sık sık "Fas ve Filistin halkı tek halktır", "Fas halkı Filistin halkının yanında", "Filistin emanet, normalleşme ihanet" ve "Kınamayın harekete geçin" sloganlarını attı. Göstericilerin açtığı pankartlarda ise "Bebek katili Netanyahu" ve "Terörist İsrail" ifadeleri yer aldı.

Göstericiler, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesine yönelik anlaşmadan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, Sahra sorununun İsrail ile ilişkilerde pazarlık konusu yapılmaması istendi. Filistin Ulusal Eylem Grubu, normalleşme anlaşmasının iptali için imza topladıklarını ve protestolara devam edeceklerini açıkladı.

Fas ve İsrail 2020'de tam diplomatik ilişki kurmuştu

Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan ile birlikte 2020 yılında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşan Arap ülkeleri arasında yer almıştı. İsrail ve Fas, 10 Aralık 2020'de tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmıştı. - RABAT