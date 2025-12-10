Haberler

Fas'ta çöken binalarda can kaybı 22'ye yükseldi

Fas'ın Fes kentinde gece saatlerinde çöken iki binada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıkarken, soruşturmalar devam ediyor. Binalardan birinin boş olduğu, diğerinin ise kutlama amacıyla kullanıldığı bildirildi.

Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Fas'ın Fes kentine bağlı Al Mostaqbal Al Massira Mahallesi'nde gece saatlerinde çöken iki binada can kaybı arttı. Fes Savcısı yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Savcı, bir binanın boş olduğunu, diğerinde ise bir çocuğun doğumu için Akika kutlaması düzenlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran savcı, kutlamanın yapıldığı binada 8 ailenin yaşadığını belirtti.

Yerel yetkililer, ise adli soruşturmanın yanı sıra, dört katlı olan binaların çökmesine neden olan faktörleri belirlemek için teknik ve idari bir soruşturma da başlatıldığını açıkladı.

Fas basını, söz konusu binaların 2006 yılında, şehrin gecekondu mahallelerinde yaşayanların kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde kendi evlerini inşa etmelerini öngören bir hükümet programı kapsamında inşa edildiğini ifade etti. - FES

