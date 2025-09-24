Fal Bakma Uygulamalarının Sahibi Sertaç Taşdelen Hakkında Tutuklama ve İddianame

İstanbul'da fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Sertaç Taşdelen'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sertaç Taşdelen'in 2019'da oluşturduğu 'Faladdin', 'Binnaz abla' ve bunların internet sitesi uzantıları olan bilişim sistemlerini fal bakmak, gaybdan haber vermek, medyumluk gibi suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kurduğu anlatıldı.

Suç gelirlerini vergilendirmek suretiyle meşru bir kazançmış gibi gösterdiği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin elde ettiği gelirlerin suç geliri olduğu, şüphelinin yasal bir faaliyette bulunuyormuş gibi suç gelirlerini vergilendirmek suretiyle meşru bir kazançmış gibi gösterdiği, gelirleri yurt dışına çıkartma eyleminde bulunduğu, ayrıca şüpheli Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği kaydedildi.

Herhangi bir gayrimenkule sahip değilken, 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu belirtildi

MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, şüpheli Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken, 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu ve bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sertaç Taşdelen'in 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL