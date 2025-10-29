Haberler

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken; binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı. Durbaba, "Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere" diye konuştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada 5 kişilik aile enkaz altında kaldı. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi sağ kurtarıldı.

BİNANIN YIKILIŞINA ŞAHİT OLDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı. Yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktaran Durbaba, "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı" dedi.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Durbaba ayrıca "Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden herhangi bir ses duymadıklarını, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını kaydetti.

Diğer katta oturanların olay anında köyde bulunduğunu aktaran Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
