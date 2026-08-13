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Keskin'de Çoban Silahla Vuruldu

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki çoban E.S., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve JASAT ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki çoban, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan E.S. (20), bir fabrikanın yakınındaki yol üzerinde çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan çoban, yapılan ilk kontrolünde başının arka kısmında silahla vurulduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. JASAT ve istihbarat ekipleri de olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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