Ezine’de 7 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde Ağustos ayında Ezine ilçesinde 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ağustos ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ezine ilçesinde 7 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı