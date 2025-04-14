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Ezhel'e soğuk duş! Yaptığı bağış kabul edilmedi

Ezhel'e soğuk duş! Yaptığı bağış kabul edilmedi
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen Ezhel lakabıyla ile bilinen rap sanatçısının bağışını kabul etmedi. TÜGŞAV yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasında Ezhel lakabıyla bilinen rap sanatçısı kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine TÜGŞAV bağış kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama paylaştı.

"YARDIMI GERİ İADE EDECEĞİZ"

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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