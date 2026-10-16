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Eyüpsultan Kemerburgaz'da araçlar kaldırıldı, Cendere'de çamur ortaya çıktı

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Eyüpsultan Kemerburgaz'da araçlar kaldırıldı, Cendere'de çamur ortaya çıktı
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Eyüpsultan Kemerburgaz'da sel sularına gömülen araçların kaldırılmasının ardından Cendere yolundaki fabrikaların bulunduğu bölgede çamur ve balçık ortaya çıktı. Bölge havadan görüntülendi; şiddetli yağmur Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'da su baskınlarına neden oldu.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da sel sularına gömülen araçların kaldırılmasının ardından, bölgede biriken çamur ve balçık ortaya çıktı. Selin izlerini taşıyan bölge havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'da su baskınlarına neden oldu. Kemerburgaz Cendere yolunda fabrikaların bulunduğu bölgede onlarca araç su altında kalmıştı. Fabrikalar bölgesinde suya gömülen araçların kaldırılmasının ardından bölgede biriken çamur ve balçık ortaya çıktı. Selin izlerini taşıyan bölge havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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