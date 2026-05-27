Eyüpsultan'da kazadan saniyelerle kurtuldu

İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, apartmandan çıkan bir kişi saniyelerle kurtuldu. Sokağın boş olması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, yokuş aşağı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 3 araca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda apartmandan çıkan bir kişinin kazadan saniyelerle kurtulduğu görülürken, olayda 1 kişi ise hafif yaralandı. Kaza sırasında sokağın boş olması muhtemel faciayı önledi.

Kaza saat 11.40 sıralarında Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağıya inen sokakta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 34 FP 6447 plakalı araç, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Olay sırasında park halindeki araçların birisinin içinde olan vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralıya müdahale ise olay yerine gelen ambulans tarafından yapıldı.

Kazadan saniyelerle kurtuldu

Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Kazadan saniyeler önce apartmandan çıkan bir kişinin ise olaydan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Öte yandan, kaza sırasında sokağın boş olmasının muhtemel faciayı önlediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
