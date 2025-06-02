Eyüpsultan'da Yakıt Tankeri Yaya Çarptı: 1 Ölü

Eyüpsultan'da Yakıt Tankeri Yaya Çarptı: 1 Ölü
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İstanbul Eyüpsultan'da bir yakıt tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Eyüpsultan'da yakıt tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yakıt tankeri sürücüsü, cadde üzerinde karşıdan geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki Aykut Demirol idaresindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Gedik'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gedik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, incelemenin ardından tanker sürücüsü Demirkol'u ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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