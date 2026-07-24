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Viyadükten düşen beton park halindeki aracı parçaladı

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde viyadükten dökülen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadükten dökülen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yavuz Selim Caddesi, Nurtepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle viyadükten dökülen beton parçası park halindeki 34 GGB 116 plakalı otomobilin üzerine düştü. Dökülen beton parçasının aracın kaputuna saplandığı görülürken, araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Beton parçalarının döküldüğü esnada yoldan geçen bir kişinin olmaması ve araçta kimsenin bulunmaması ile muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayın gerçekleştiği esnada servis aracında beklediğini belirten servis şoförü Can Çokyiğit, "Arabanın içinde oturturken bir ses geldi. Viyadükten taş düşmüş. Park halindeki aracın kaputuna düştü. Trafik polisleri ve Asayiş Şube polisleri gelerek önlem aldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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