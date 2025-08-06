Eyüpsultan'da Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı, İki Kişi Yaralandı

Eyüpsultan'da Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı, İki Kişi Yaralandı
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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilin içinde sıkışan iki kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL (İHA) Eyüpsultan'da gece saatlerinde hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada otomobilin içinde bulunan 2 kişi yararlanırken aynı araçtaki sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 01.15 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz - Göktürk yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametinde seyir halinde olan 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonrası 43 ADF 681 plakalı otomobil bariyerleri açarak şarampole düştü. Kaza sonrası otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Aynı otomobildeki biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi otomobilden çıkarılarak ambulanslarla en yakındaki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimlik bilgilerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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