Eyüpsultan'da Taksici Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Sefer Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.'yi yakalamıştı.

İfadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen M.E.İ.'nin cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenildi. Ayrıca M.E.İ.'nin ifadesinde kendisine sorulan sorulara cevap vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL