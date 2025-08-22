Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 48 Yaşındaki Muammer Öztürk Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da 48 yaşındaki Muammer Öztürk(48) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ağustos tarihinde saat 09.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Muammer Öztürk aracıyla işe gideceği esnada takip edildiği şüpheliler tarafında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin M.T.U.(18) olduğunu belirledi. Şüpheli, Beylikdüzü'nde olayın diğer failleri arasında olan M.C.B. ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri, yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendiren 18 yaşından küçük olan N.B.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri vurdu, öteki ise saldırı anlarını cep telefonuyla kayıt aldı

Muammer Öztürk'ün işe gideceği esnada kendi aracındayken, saldırganlar tarafından takip edildiği ardından uğradığı silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.T.U.'nun Muammer Öztürk'e ateş ettiği sırada diğer şüpheli N.B.A.'nın da saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı anlar yer aldı.

Muammer Öztürk'ün hayatını kaybettiği silahlı saldırının husumet yüzünden gerçekleştirildiği iddia edildi. Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T.U. ve 18 yaşından küçük olan N.B.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL