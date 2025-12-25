Haberler

Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil bir anda başlayan yangınla alevlere teslim oldu. Yangında ölen ya da olmazken, otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 01.00 sıralarında Eyüpsultan Beylerbeyi Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araçtan önce henüz bilinmeyen sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Arkasından başka bir araçla takip eden arkadaşlarının haber vermesi ile sürücü duman çıkan otomobili sağa çekti. Kısa sürede otomobil yanmaya başladı. Alevler arabayı tamamen sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile köpükle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kullanılamaz hale gelen araba çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - İSTANBUL

