Eyüpsultan'da Sağanak Yağış Nedeniyle Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da Sağanak Yağış Nedeniyle Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Adeta kağıt gibi katlanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Erkan Soytürk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü Soytürk araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilin içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araçtan kopan parçaların etrafa dağıldığı görüldü. Sürücünün cansız bedeninin, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürülmesi bekleniyor. - İSTANBUL

