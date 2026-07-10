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Kendilerini polis savcı olarak tanıttılar, 1.5 milyon liralık vurgun yaptılar: 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul Eyüpsultan'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, Azerbaycan uyruklu bir kişiden 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da aradıkları Azerbaycan uyruklu kişiye kendilerini polis ve savcı olarak telefon dolandırıcıları yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldı. Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, mağdurun dolandırıcılara altınları teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz Çarşamba günü Eyüpsultan'da meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu H.H'yi arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılar, 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim alıp kayıplara karıştı. Olay üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde şüphelinin otomobiliyle gelen H.H. ile buluştuğu ardından altın ziynet eşyalarını aldıktan sonra kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirildi. Ayrıca, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 142 adet "geçersiz" ibareli 100 Euro banknot, çalınan yüzük, küpe ve zincir kolye ile 19 bin 880 lira nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.O., H.T., M.M. ve O.Ç. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son olarak şüphelilerden O.Ç.'nin dolandırıcılık suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Bir şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Polis güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, olay anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle gelen H.H. ile buluştuğu ardından altın ziynet eşyalarını aldıktan sonra kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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