Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı - Haberler

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Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı

Eyüpsultan'da seyir halinde olan otomobil, motor kısmından tutuşarak alev alev yanmaya başladı.

Eyüpsultan'da seyir halinde olan otomobil, motor kısmından tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Duyarlı bir vatandaş küçük yangın tüpüyle alevleri söndürürken o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü kendisini son anda dışarı atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen duyarlı bir vatandaş eline aldığı küçük yangın tüpüyle müdahalede bulunarak alevleri söndürüp yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından otomobildeki yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası can kaybı olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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