Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci saldırıdan sonra video çekmiş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sabah saatlerinde özel bir lisede feci bir olay yaşandı. Bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci kayıplara karıştı. Saldırganın olaydan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kafasına sıktım" sözleri dikkat çekti. Olay yerinden kaçan öğrenci polis ekipleri tarafından yakalandı.

OKULDAN ATILDIKTAN 5 AY SONRA SALDIRDI

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda Irak asıllı olduğu iddia edilen Y. K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la (74) yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Oktugan'ı ağır şekilde yaralayan Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri, başlattıkları arama çalışması sonucunda saldırganı kısa süre içinde yakaladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN "KAFASINA SIKTIM" VİDEOSU

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda 'Kafasına sıktım' sözleri dikkat çekti.