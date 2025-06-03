Eyüpsultan'da Minibüs Yangını

Eyüpsultan'da minibüs alev alev yandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da cadde üzerinde bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.