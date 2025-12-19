Haberler

Yeni aldığı otomobilinden alevler yükseldi, yangını söndürdü

Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan'da, 10 gün önce satın alınan lüks otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Araç sahibi Mehmet Yıldırım, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Eyüpsultan'da bir kişi, yaklaşık 10 gün önce satın aldığı lüks otomobiliyle seyir halindeyken yangın şoku yaşadı. Otomobilin motor kısmından yükselen alevler, araç sahibi tarafından yangın söndürme tüpüyle böyle söndürüldü.

Olay, saat 15.30'da Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Münzevi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yıldırım, 10 gün önce satın aldığı 34 DSU 454 plakalı Audi A3 marka otomobille yola çıktı. Bir süre sonra araçtan alevler yükselmeye başladı. Yıldırım, aracı yolun kenarına çekti. Esnaf da yangın söndürme tüpleriyle Yıldırım'ın yardımına koştu. Mehmet Yıldırım, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Araç, sahibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi. Aracın söndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hareket halindeyken birden tutuşma başladı"

Yaşadığı anları anlatan araç sahibi Mehmet Yıldırım, "Hareket halindeyken birden tutuşma başladı. 1 hafta - 10 gün oldu aracı alalı. Bilmem hareket halindeydik, birden tutuşmaya başladı zaten direk indik esnaf sağ olsun yangın tüpü getirdiler, söndürdük. Allah razı olsun esnaftan, hepsi koşup geldi. Komple motor değişecek" dedi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

title