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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu

Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GR 7350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kağıthane deresine uçtu. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araçta bulunan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti. Ekipler kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazım Karabekir, Eyüpsultan, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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