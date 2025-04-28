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Eyüpsultan'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

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İstanbul Eyüpsultan'da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 23 yaşındaki Desim Akgün, başından ve kollarından vurularak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların kimliklerini belirlemek için soruşturma sürüyor.

Eyüpsultan'da kıraathanede silahlı saldırı: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 23 yaşındaki Desim Akgün kurşunların hedefi oldu. Başından ve kollarından toplam 5 kurşunun isabet ettiği genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırganın kıraathaneye motosikletle geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Desim Akgün, motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheliden birinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, kıraathaneye girerek Akgün'e 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından ve kollarından yaralanan Akgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akgün'ün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan hayatını kaybeden Desim Akgün'ün, "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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