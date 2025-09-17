Haberler

Eyüpsultan'da İntihar Olayı: Bir Kişi Hayatına Son Verdi

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde 35 yaşındaki Ramazan Erbilenler, tenteye bağladığı iple intihar ederek hayatına son verdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eyüpsultan'da bir kişi, kendini asarak hayatına son verdi.

Olay saat 17.00'da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Ramazan Erbilenler, tenteye bağladığı iple yaşamına son verdi. Erbilenler'in cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yapılan olay yeri çalışmasının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili konuşan Nilgün Çolak adlı vatandaş, "Bu adam Eyüp'ün limoncusu, sarımsakçısıydı. İntihar etmiş çok üzüldüm. Çok iyi bir insandı. Her zaman aldığımız limon, sarımsak neden böyle yaptı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
