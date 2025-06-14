Eyüpsultan'da İETT Kazaları: Motosiklet Sürücüsü Büyük Bir Kaza Geçirdi

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İstanbul Eyüpsultan'da iki ayrı İETT kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve bir aile İETT otobüsü tarafından çarpıldı. Olaylar, motosikletli sürücülerin tehlikeli yolculuğunun trajik sonuçlarını ortaya koydu.

Eyüpsultan'da aynı yerde iki İETT kazası: Motosiklet altında kaldı, bir aileye arkadan çarptı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da iki otobüsün sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü İETT'ye çarptı. Motosiklet otobüsün altında kalırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, aynı güzergahta bir başka motosikletle tehlikeli yolculuk yapan aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. İETT otobüsünün aileye çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü iki İETT otobüsünün arasında seyrederken, otobüsler tarafından sıkıştırıldı. İETT'lerin arasında kalan sürücü sıkışmanın etkisiyle bir otobüse çarptı ardından motosikletle birlikte devrildi. Motosiklet devrilince yanında seyreden diğer İETT'nin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.

Tehlikeli yolculuk yaptılar: İETT otobüsü çarptı

Öte yandan, saat 17.30 sıralarında aynı cadde üzerinde motosikletle seyreden aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. İETT otobüsünün önünde seyreden, baba anne ve çocuktan oluşan ailenin tehlikeli yolculuğu kaza ile son buldu. Kaza esnasında kask takmayan aile motosikletten düştü. Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, tehlikeli yolculuk yapan aileye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMANUR KAYGISIZ - 3.Sayfa
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