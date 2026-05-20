Eyüpsultan'da hareket halindeki pikap alev topuna döndü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece saatlerinde hareket halindeki araçta yangın çıktı. Alev topuna dönen pikap itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Eyüpsultan Ayvansaray E5 kara yolu katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hareket halindeki pikaptan dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracı kenara çekerek araçtan indi. Kısa bir süre sonra pikap adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin yükseldiği pikaptaki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı