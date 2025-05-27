Eyüpsultan'da Görüntülü Diyafon Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

Eyüpsultan'da Görüntülü Diyafon Hırsızlığı Kameralara Yansıdı
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İstanbul Eyüpsultan'da kurye kılığındaki iki şahıs, dört farklı binadan görüntülü diyafonları saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da görüntülü diyafon hırsızlığı kamerada

Kurye kılığındaki 2 kişi saniyeler içerisinde görüntülü diyafonları böyle söktü

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da kurye kılığında motosiklet 4 farklı bina girişinde görüntülü diyafon hırsızlığı meydana geldi. Aynı günde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çırçır Mahallesi ve Karadolap Mahallesi'nde motosikletli kurye kılığında 2 kişi apartmanların girişinde bulunan görüntülü diyafonları gözlerine kestirdi. Motosiklet ile apartman önüne gelen şüphelilerden birisi etrafı gözetlerken diğeri ise apartman girişindeki görüntülü diyafonu söktü.

Hırsızlık anları kamerada

Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde 2 mahallede gün içerisinde 4 farkı apartmandan saniyeler içerisinde görüntülü diyafon çalan şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile gelen şahısların kurye kılığında gelerek saniyeler içerisinde görüntülü diyafonu sökerek uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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