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Eyüpsultan'da Drift Yapan Motosiklet Sürücüsüne 44 Bin TL Ceza

Eyüpsultan'da Drift Yapan Motosiklet Sürücüsüne 44 Bin TL Ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da drift yapan motosiklet sürücüsüne toplam 44 bin 656 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

Eyüpsultan'da drift yapan motosiklet sürücüsüne toplam 44 bin 656 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.D. (22) isimli şahsın 3 Mart 2024 yılında Eyüpsultan Kuzey Marmara Yolu bağlantısı Cebeci Tüneli mevkiinde motosikletle drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığını tespit etti. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareketler yapmak" ve "drift" suçlarından toplam 44 bin 656 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreli olarak iptal edildi. Öte yandan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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