Haberler

Eyüpsultan'da camdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 3. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen nedenle pencereden yer düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Alzheimer olduğunu söylüyorlar"

Mahallede esnaflık yapan Kahraman Bektaş, "Tanımıyorum, komşular kadının düştüğünü bana söyledi. Esnafım ama burada. Kimin kimle kaldığını, misafir olduğunu bilemiyorum. Haberimiz yok. Olay saat 08.00'da olmuştu. Arkadaşlar polisi ve ambulansı çağırdılar. Geldik ki kadın yerde" dedi.

Olayın sabah saatlerinde yaşandığını söyleyen Hüseyin Elmacı ise "Biz olayı görmedik ve geldiğimizde olay olmuştu. Alzheimer olduğunu söylüyorlar, çok yaşlı bir teyze olduğunu söylüyorlar. Açıkçası çok bir bilgimiz yok. Tek başına yaşıyor diye duydum. Daha önce hiç görmedim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
Gurbetçilere kolaylık! Araç kalma süresi tek tıklamayla öğrenilecek

Bakanlıktan büyük kolaylık! Yeni sistem geldi