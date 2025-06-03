Eyüpsultan'da 19 Yaşındaki Genç Gölde Boğuldu

Eyüpsultan'da 19 Yaşındaki Genç Gölde Boğuldu
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19 yaşındaki Yavuz İlbey, yüzme bilmemesine rağmen serinlemek için girdiği gölette balçığa saplanarak boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, İlbey'in cansız bedenini buldu.

Eyüpsultan' arkadaşlarıyla birlikte gölete giren 19 yaşındaki genç, balçığa saplanarak boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan Baran Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2'si kız 5 arkadaş vakit geçirmek için göl kenarına geldi. Bir süre sonra yüzme bilmemesine rağmen serinlemek amacıyla arkadaşları ile birlikte suya giren Yavuz İlbey (19), balçığa saplandı. Yardım isteyerek çırpınmaya başlayan İlbey, suyun içinde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan arama çalışmalarında İlbey'in cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz İlbey'in cenazesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlbey'in bugün kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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