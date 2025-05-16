EYP Davası: Tutuklu Sanıklar Olay Yerinde Keşifte Bulundu

EYP Davası: Tutuklu Sanıklar Olay Yerinde Keşifte Bulundu
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçen yıl meydana gelen patlamaya ilişkin davada tutuklu sanıklar olay yerinde keşfe katıldı. Patlamada bir kişi ölmüş, altı kişi yaralanmıştı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen keşif sonrası sanıkların ek ifadeleri alındı.

1 kişinin öldüğü EYP davasında tutuklu sanıklar keşfe katıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçen yıl bir bağ evinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada, tutuklu iki sanıkla birlikte olay yerinde keşif yapıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü mahallesinde geçen yıl 18 Mayıs'ta meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı bağ evinde keşif yapıldı. Tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G. keşfe katılırken jandarma ekipleri bağ evinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Keşifte ekipler olay yerinde incelemelerde bulunulurken, iki sanığın ek ifadeleri alındı. Sanıklar minibüs ile götürüldüğü sırada bir kadın "Erkek olsaydınız karşısına çıksaydınız" diyerek tepki gösterdi. Keşif raporunun ve sanık beyanlarının dava dosyasına eklenmesinin ardından yargılamaya 9 Temmuz'daki duruşmada devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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