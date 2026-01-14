Haberler

Giresun'da 4 ayrı hırsızlık olayında 8 kişi gözaltına alındı

Giresun'da 4 ayrı hırsızlık olayında 8 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde 72 saat içinde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayı, emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla aydınlatıldı. Toplam 8 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 72 saat içinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. İlçedeki 4 ayrı yerden yapılan hırsızlıklarla bağlantılı toplam 8 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ö., H.K., Y.P., M.K., A.T., M.U. ve E.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği saatlerde ise Mehmet Somuncuoğlu Caddesi ile Avukat Bilal Güdük Caddesi üzerinde bulunan üç ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerlerinin kasalarından bir miktar para alındığı, bazı iş yerlerinin kapılarının ise zorlandığı belirlendi.

Olayın ardından bölgede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisini kısa sürede tespit etti. Kimliği belirlenen Y.Ç., Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

Eynesil'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayının da 72 saat içerisinde aydınlatıldığı belirtilirken, her iki dosyayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu