Giresun'da 4 ayrı hırsızlık olayında 8 kişi gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 72 saat içinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. İlçedeki 4 ayrı yerden yapılan hırsızlıklarla bağlantılı toplam 8 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ö., H.K., Y.P., M.K., A.T., M.U. ve E.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği saatlerde ise Mehmet Somuncuoğlu Caddesi ile Avukat Bilal Güdük Caddesi üzerinde bulunan üç ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerlerinin kasalarından bir miktar para alındığı, bazı iş yerlerinin kapılarının ise zorlandığı belirlendi.

Olayın ardından bölgede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisini kısa sürede tespit etti. Kimliği belirlenen Y.Ç., Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

Eynesil'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayının da 72 saat içerisinde aydınlatıldığı belirtilirken, her iki dosyayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - GİRESUN